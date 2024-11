Gossipnews.tv - Samuel Peron Torna a Ballando: Che ne Pensa Federica Pellegrini?

con le Stelle per sostituire Angelo Madonia. Ecco la reazione die del cast!Colpo di scena acon le Stelle:, storico ballerino del programma, èto per sostituire Angelo Madonia, che ha abbandonato la competizione. La decisione di Madonia, comunicata improvvisamente, ha suscitato grande sorpresa, poiché mai prima d’ora un ballerino professionista aveva lasciato il programma prima della fine. Questa novità ha portatoa riprendere il suo posto nel cast e a iniziare subito le prove con, ex partner di ballo di Madonia, a pochi passi dalla finale.Le prime immagini dell’incontro train sala prove, mostrate a La Vita in Diretta e condivise sui social, hanno mostrato unapronta a mettersi in gioco.