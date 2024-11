Premier League 2024 2025 | manita Arsenal contro il West Ham i Gunners vincono 2-5

Leggi su Sportface.it

Partita a dir poco pirotecnica, quella traHam e, valida per la 13^ giornata di. Partita ricchissima di gol, ben sette e tutti nel primo tempo, che ha visto però isempre inllo. A sbloccare il risultato è Gabriel con un colpo di testa sull’angolo battuto da Saka, poi Odegaard e lo stesso Saka confezionano un’azione spettacolare per il facile tap-in di Trossard. Al 34?, Odegaard va a segno su rigore e due minuti più tardi arriva il sigillo di Havertz dopo un bel lancio di Trossard. Sullo 0-4, ilHam accorciano con le reti di Wan Bissaka ed Emerson, ma Saka, ancora su rigore in pieno recupero, chiude i conti, aprendo la strada a un secondo tempo di gestione per la formazione di Arteta. Con questi tre punti, l’sale a 25 punti e si riprende momentaneamente il secondo posto, mentre ilHam rimane in 14esima posizione con 15 punti.