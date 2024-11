Liberoquotidiano.it - Pallavolo, Zorzi: "Nostro obbligo da sportivi è puntare sui valori"

Firenze, 30 nov. - (Adnkronos) - "Mi fa piacere parlare con i giovani, anche perché penso che sia fondamentale per noiprovare a rinnovare un po' l'idea di quali siano iche lo sport riesce a implementare. C'è una retorica un po' banale, a volte, nell'idea che lo sport sia a prescindere un modello di vita, cosa che io non penso sia vera. Lo sport è sicuramente utile per certi aspetti, ma in questo mondo così polarizzato può diventare anche un problema. Quindi ripensare per bene a quali siano iche cui siamo portatori è ilda ex". Lo ha detto Andrea, due volte campione del mondo con l'Italvolley e vincitore del Premio Fair Play Menarini nel 2010, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del talk show "I campioni si raccontano", evento organizzato oggi nell'ambito del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini.