Pagato 4 milioni, il suo valore è salito fino a 1o. Aebischer, un altro rinnovo fino al 2027. Lo svizzero guadagnerà 800mila euro a stagione

Aebischer, un altro rinnovo fino al 2027. Lo svizzero guadagnerà 800mila euro a stagione

Dopo Federico Ravaglia, Lewis Ferguson e Tommaso Corazza è il turno di Michel, in casa Bologna,segnale di come i rossoblù stiano bene come stanno e di programmazione da parte di un club che sta risolvendo i nodi dei contratti dei giocatori in scadenza al 2025 e 2026, per aumentare ilpatrimoniale.aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, con ingaggio da 500mila. E’ stato uno dei protagonisti della conquista della Champions e protagonista di un ottimopeo (un gol e 2 assist). Si è legato al Bolognaal 30 giugno, con opzione a favore del club per il 2028, con annesso adeguamento: locircapiù eventuali bonus e con ilildel cartellino () si aggira intorno ai 10