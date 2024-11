Mistermovie.it - Mister Movie | The Boys 5, Patriota torna in scena per l’ultima stagione, l’inizio delle riprese

Il conto alla rovescia per la quinta e conclusiva stagione di The Boys è ufficialmente iniziato. Antony Starr, celebre interprete di Patriota, ha recentemente condiviso un'anteprima del suo iconico look biondo, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La nuova stagione segnerà la chiusura della satira supereroistica di Prime Video, ma la sua uscita non è attesa prima del 2026. Inizio riprese The Boys 5 e Prime Anticipazioni L'inizio delle riprese è stato confermato da Laz Alonso, alias Mother's Milk, che ha postato una foto del cast principale riunito a cena a Toronto. Nel frattempo, l'account ufficiale Twitter di The Boys ha alimentato l'attesa pubblicando un'immagine di Antony Starr sul set, con il suo caratteristico taglio di capelli biondo e un sorriso compiaciuto.