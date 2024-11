Spazionapoli.it - Lukaku incubo del Torino: il bilancio contro i granata è impressionante

Leggi su Spazionapoli.it

Romeluè l’del, il suonel corso della carriera è: tutti i numeri del belga Antonio Conte ha chiesto più cattiveria in attacco, sa perfettamente anche lui che il suo Napoli deve essere più cinico e cazzimmoso. Una squadra che vuole competere fino alla fine dell’anno per la vittoria del campionato deve partire da una difesa solida, cosa che gli azzurri hanno, ma deve anche saper produrre di più e sfruttare le occasioni.Delle prime 6 squadre del campionato, il Napoli è quella con l’attacco peggiore: solo 20 gol segnati. La Juventus ne ha fatti 21, mentre le altre viaggiano su ritmi completamente diversi: la Fiorentina 27, la Lazio 28, l’Inter 31 e l’Atalanta 34. Solo il Milan ha fatto gli stessi gol dei partenopei, ma giocando una partita in meno.