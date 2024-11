Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: tornano Brignone e Bassino, Shiffrin per quota 100

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deldiBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma a(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025. Saranno otto le azzurre al via: Federica, Marta, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.Tra i tanti motivi d’interesse, i fari saranno puntati tutti sulla padrona di casa statunitense Mikaela, alla ricerca della vittoria numero 100 in carriera. Federicaindosserà il pettorale di leader della specialità dopo la vittoria di Soelden ed ha già vinto sulla Superstar nel 2018.Ilfemminile in programma a, negli Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025, vedrà la prima manche prendere il via alle ore 16.