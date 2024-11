Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: dalle 19.00 le qualifiche, la Ferrari cerca di avvicinarsi alla McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28 Occhio ancheMercedes che è stata la grande rivelazione della qualifica di ieri con il secondo posto di George Russell che potrebbe essere ancora alleato dellacosì com’è stato a Las Vegas.18.24 Siamo giunti alleper determinare la griglia di partenza della gara di domani: già ieri sera sono andate in scena leper la Sprint Race nelle quali laè apparsa sugli scudi con il primo posto di Norris e il terzo di Piastri.18.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenutidelledel Gran Premio dela Lusail.15.38 E’ tutto per questa. Un saluto dredazione di OA Sport.15.36 Ledovranno assolutamente partire davanti per non rimanere invischiate nel traffico, come accaduto oggi.