Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Giacomel in rimonta per il quarto posto! Francia avanti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.51: Jacquelin un errore coperto, Ponsiluoma non sbaglia e si avvicina, sbaglia la Norvegia e prova a giocarsela16.50: Ultimo poligono16.47: Al km 21.4, a 17? Svezia e Norvegia16.46: Zero di! Germania con due errori. Germania a 2’07”, Italia a 2’21”, Ucraina a 2’31”16.45: All’uscita del poligono, a 10? Svezia e Norvegia16.44: Jacquelin zero e riparte in testa, tre errori per Norvegia e Svezia che si salvano dal giro supplementare16.43: Settimo poligono16.42: Al km 19.4: Svezia, a 8? Norvegia, a 18?16.40: Al km 19.2 Svezia, a 10? Norvegia, a 22?16.39: Al terzo cambio: Svezia, a 16? Norvegia, Dale scatenato, ora Soerum, a 27?, a 2’15” Germania, a 2’42” Italia, a 2’47” Ucraina16.