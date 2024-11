Calciomercato.it - Leao cambia e il Milan la sblocca: fine del digiuno per Morata

Ecco cosa è successo al diciannovesimo del primo tempo, con il Diavolo passato in vantaggio grazie allo spagnolo. Decisivo il portogheseHa iniziato col piglio giusto ildi Paulo Fonseca, che dopo diciannove minuti ha trovato il gol del vantaggio contro l’Empoli, in un match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Un gol importante per il Diavolo, che ha ritrovato l’esultanza di Alvaroe illadelper(LaPresse) – Calciomercato.itLo spagnolo era dal 27 settembre che non segnava nel massimo campionato italiano. In quella circostanza l’ex Atlético Madrid aveva battuto il portiere del Lecce, sempre a San Siro, come era successo alla prima giornata contro il Torino. In campionato sono dunque tre i centri per Alvaro; quattro, invece, quelli in stagione, considerando quello pesante in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid.