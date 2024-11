Ilfattoquotidiano.it - L’Ape Piaggio non sarà più prodotta in Italia ma solo in India. E a Pontedera un mese di cassa integrazione

Dopo 76 annismetterà di esserenello stabilimento di(Pisa). Come riportano le cronache cittadine di Tirreno e Nazione, la motocarrealizzata solamente inper il mercato locale dove le normative in fatto di sicurezza e inquinamento sono meno stringenti che in Europa.La decisione sarebbe stata comunicata dall’azienda ai delegati Rsu nelle scorse settimane, quando è stato spiegato il periodo di stop alla produzione dei vari reparti dello stabilimento per la fine dell’anno.Motivi di sicurezza anzitutto: secondo quanto riferito dai quotidiani, servirebbero ricerca e innovazione per adeguareagli standard di sicurezza, tra cui airbag e sistemi di frenata assistita. E poi il tema ambientale: l’anno prossimo la normativa cambierà ancora. Nello stabilimento disaranno riconvertite le linee, così da produrre il Porter il veicolo commerciale che ne ha ereditato il mercato.