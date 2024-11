Sport.quotidiano.net - La Lucchese torna dalla trasferta di Pesaro con l’ennesima sconfitta: 2-1

, 30 novembre 2024 – Ladicon. Non basta il vantaggio segnato da Magnaghi, perché i padroni di casa dilagano con Molina che mette a segno la sua prima doppietta tra i professionisti. Dopo la vittoria nel derby contro il Pontedera, laaffronta al Benelli la Vis. Una sfida tra due ex giocatori rossoneri oggi in panchina Stellone e Gorgone, con quest’ultimo che è stato anche il secondo dell’ex attaccante quando entrambi erano a Frosinone. La Visparte bene, ma è lache passa in vantaggio al 12’. Bel passaggio al volo di Saporti per Magnaghi, che si infila nella difesa biancorossa e batte Vukovic. Ancora rossoneri pericolosi al 15’ con Antoni, questa volta servito da Magnaghi, che però calcia addosso al portiere di casa.