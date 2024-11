Ilrestodelcarlino.it - Investito dal treno: vittima identificata. Da chiarire le cause dell’incidente

Ha un nome il ragazzodal: si chiamava Alessio Vitali, 28enne di Monteprandone. Sono in corso le indagini perquanto successo giovedì mattina, intorno alle 11, nella piccola stazione di Colli del Tronto, dove il giovane è mortodalche proveniva da San Benedetto in direzione Ascoli. L’inchiesta è affidata alla polizia ferroviaria di Ascoli: gli agenti hanno identificato il ragazzo deceduto: era residente a Centobuchi, non si sa ancora per quale motivo si trovasse a Colli e perché fosse nell’area ferroviaria. Il giovane è morto sul colpo, a seguito dei gravissimi traumi riportati. Subito era stato lanciato l’allarme, sul posto era giunta prontamente un’ambulanza del Potes di Ascoli, con il medico a bordo, che non aveva potuto far altro che constatare il decesso.