Secoloditalia.it - “Intermarine” sceglie la Germania, beffata l’italiana Isotta Fraschini. FdI: “Rischi per l’occupazione”

Leggi su Secoloditalia.it

Fa discutere la scelta del colosso della nautica, “”, del gruppo Colaninno, di affidarsi alla tedesca Mtu, invece che alMotori del gruppo Fincantieri, anticipata ieri dal Giornale, ha scatenato polemiche sia dal fronte politico che sindacale.un’azienda tedesca, polemica in ItaliaLa notizia secondo la quale, società italiana assegnataria da parte della Marina Militare Italiana di un ordine per la costruzione di 5 imbarcazioni cacciamine, avrebbe assegnato gruppi generatori, all’azienda tedesca MTU di proprietà del gruppo RollsRoyce, scatena la reazione di Cisl e Cgil, che sprimono un profondo disappunto in merito a questa scelta, “considerata inattesa e ingiustificata sotto il profilo tecnico ed economico, e che genera preoccupazione riguardo ai livelli produttivi e occupazionali diMotori, azienda che il Gruppo Fincantieri sta rilanciando in maniera condivisa, anche grazie al supporto delle Istituzioni locali e Nazionali che insieme stanno investendo in questa realtà di grande importanza strategica pere lo sviluppo del territorio pugliese e del sud Italia”, dicono Fin-Cusl e Fiom Cgil di Bari.