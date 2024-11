Ilgiorno.it - Il parlamentino salta per la quinta volta, è crisi di maggioranza

Una vera e propriaistituzionale quella che si sta registrando a Desio. Con tutta probabilità figlia di grossi problemi all’interno delladi centrodestra che governa la città. Giovedì sera la seduta di Consiglio comunale prevista èta per la mancanza del numero legale viste le assenze, in questo caso, in casa Lega. Qualcosa di fisiologico, che può capitare, una, magari due. Ma in questo caso siamo allareplica, con un teatrino non certo esemplare per illocale, i cui lavori sono quasi paralizzati da mesi. Ancora una, al momento della conta, non si è raggiunto il numero sufficiente per dare il via ai lavori, anche perchè il centrosinistra di fronte ai molti banchi vuoti dall’altra parte della barricata ha preferito alzarsi e uscire. La seduta è stata quindi rinviata.