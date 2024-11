Quotidiano.net - Il Face Balm, l'ultimo trend della skincare per l'inverno

Sui social, tra i prodotti di bellezza più commentati e consigliati, c’è il, pensato per proteggere, idratare e ringiovanire la pelle. Di recente, in linea con le scelte di veri e propri colossi del settore, anche l’influencer e imprenditrice Hailey Bieber ne ha lanciato una versione per la sua linea beauty a base di acido ialuronico, acido poliglutammico e burro di murumuru, ottenuto dai semipalma Astrocaryum murumuru, originaria delle foreste pluviali dell'Amazzonia. La popolarità di questo prodotto deriva anche dal fatto che si ispira alla glass skin coreana, che promette un viso disteso e luminoso. In linea con le innovazioni beauty orientali, è un prodotto multifunzionale, che uniscee make-up: esistono versioni illuminanti e colorate in stick, perfette per un effetto glow immediato.