Il centro psichiatrico non ha posti | resta libero e uccide il vicino di casa a Caprarola

Ian Patrick Sordo, 31 anni, mercoledì 27 novembre ha accoltellato a morte il netturbino Renzo Cristofori ain provincia di Viterbo. Cristofori gli aveva negato gli spicci. Sordo ha problemi psichiatrici e dovrebbe trovarsi in una Rems. Invece abita asua ed èdi uscire. Perché il posto nelle residenze psichiatriche non c’è. «Era in lista d’attesa da mesi e nel frattempo viveva in affitto a. Aveva delle misure di sicurezza come non uscire la sera e non frequentare pregiudicati», dice l’avvocato Paolo Casini. Sordo viveva in unaaffittata dalla madre, che gli portava ogni giorno da mangiare. «Mi ha colpito, mi ha colpito», ha urlato il netturbino, prima di accasciarsi sulla panchina accanto al suo portone secondo quanto racconta oggi Il Messaggero. Nel frattempo Sordo, che vive a pochi passi dalla vittima, sì e no una settantina di metri, si sarebbe allontanato.