Oasport.it - GTWC Europe, Ferrari in pole a Jeddah. Lontane le BMW, Valentino Rossi fuori dalla top-20

Leggi su Oasport.it

Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/Alessio Rovera hanno firmato la-position per la 6h di, ultima tappa del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Lan. 51 AF Corse, al top anche in quel di Monza contro il cronometro, ha fatto la differenza beffando Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT – Grasser Racing Team Lamborghini n. 163) e di Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi n. 99).Due sessioni su tre sono state ad appannaggio della296 GT3, l’ultima è stata conquistata dall’Audi che scatterà in terza piazza. Completano la Top5 la Porsche n. 22 Schumacher CLRT e la Lamborghini n. 63 Iron Lynx, la coppia precederà Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. 48, Garage 59 McLaren n. 188 e GetSpeed Mercedes n.