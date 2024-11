Bergamonews.it - Festival Donizetti Opera, record di presenze per la decima edizione: si chiude con oltre 14mila spettatori

Bergamo. Si avvia alla conclusione ladel, realizzato a Bergamo dalla Fondazione Teatropresieduta da Giorgio Berta, con la direzione generale di Massimo Boffelli, la direzione artistica di Francesco Micheli e quella musicale di Riccardo Frizza: grande festa al Teatrovenerdì 29 novembre per il dies natalis dicon una specialedi “Citofonare Gaetano Amarcord”, una serata di parole, musica e immagini per ricordare i momenti e i temi fondamentali che hanno sostenuto le dieci edizioni, guidata dal direttore artistico Micheli e con tanti ospiti come Corrado Rovaris, Valentina Carrasco, Javier Camarena, Carmela Remigio, Roberto de Candia, Raffaella Lupinacci e Omar Mancini,alle testimonianze di tanti collaboratori della manifestazione, del dramaturg Alberto Mattioli e del direttore musicale Riccardo Frizza.