F1 Lando Norris | Siamo davanti alle Ferrari e vogliamo rimanerci In gara saremo tutti molto vicini

prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver centrato la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail, infatti, il team McLaren voleva confermare quanto di buono fatto vedere nella Sprint Race odierna, ma i rivali non erano minimamente d’accordo.Max Verstappen ha centrato la pole position con il tempo di 1:20.520 con appena 55 millesimi su George Russell, mentre è terzo proprioa 252. Quarta posizione per Oscar Piastri a 309, quinta per Charles Leclerc a 332a Lewis Hamilton, sesto a 491. Settima posizione per Carlos Sainz a 521 millesimi, ottava per Fernando Alonso a 731, quindi nono Sergio Perez a 905 con Kevin Magnussen decimo a 980.Al termine della Q3, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Obiettivamente non è la posizione che speravamo per queste qualifiche, ma penso sia stato il massimo che era a nostra disposizione.