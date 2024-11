Anteprima24.it - Esplosione Ercolano, il legale della famiglia Esposito scrive al presidente Mattarella

Tempo di lettura: 2 minuti“Marigliano, Lunedì 2 dicembre alle ore 10:00, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Marigliano, si terranno i funerali di Sara e Aurora, le due sorelle gemelle tragicamente scomparse nella tragedia di. Il Comune di Marigliano ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio alle vittime e dimostrare la propria vicinanza alle famiglie colpite”. In questa occasione, l’avvocato Melone,, ha inviato una lettera accorata alRepubblica, chiedendo che questa tragedia diventi un simbolo di riflessione e di impegno per affrontare le piaghe sociali che emergono da vicende come questa: lo sfruttamento sul lavoro, il caporalato e il mercato ildei fuochi d’artificio.“Sara e Aurora non sono vittime di un destino crudele, ma di un sistema che consente il proliferare di queste illegalità”,l’avvocato nella sua lettera.