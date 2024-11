Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 30 novembre al 6 dicembre: arriva la verità sulla morte di Ozan, Leyla scopre qualcosa sulla Kozcuoglu Holding

Cosa accadrà nei prossimi episodi(Kara Sevda) in onda dal 30al 6? Rfilettori puntati sulle indagini relative alladi, che porteranno a dare un’identità all’uomo che l’ha ucciso, anche se questafinirà per riversarsi come un boomerang sia su Kemal che su Nihan.settimanalial 6Nihan viene accompagnata in cella, mentre Asu subisce un interrogatorio nel quale riesce ad apparire abbastanza convincente agli occhi di Mercan. Poco dopo anche Nihan viene rilasciata, visto che Asu decide di ritirare la denuncia.Nel frattempo Emir costringe Anil a tornare a casa, e gli ordina di confessare – quando sarà il momento – di aver inquinato la scena dell’omicidio dinutre dei sospetti nelle prossime puntaterivela a Nihan di aver scoperto una frode dietro gli strani profitti dell’azienda