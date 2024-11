Ilfoglio.it - Elena Pasoli: “Libri per bambini senza tabù ma la fiaba resiste”

È una grande incubatrice di sogni perla Bologna Children’s Book Fair. Si può compararlatroppa approssimazione alla Buchmesse di Francoforte, salvo che a Bologna s’incontrano gli operatori di un’editoria meno querula, che adeguandosi più sveltamente ai tempi non lamenta crisi. Per sapere cosa sfoglieranno nel mondo i lettori da zero a diciotto bisogna guardare alla manifestazione bolognese, che di anni ne conta sessantadue e da quasi venticinque, salvo una parentesi di cinque, è diretta da, bolognese anche lei. È simbiotico il rapporto tra la città e la fiera, anche se l’origine della kermesse assecondò l’intuizione del fiorentino Sergio Giunti, al quale da editore per ragazzi Francoforte suscitava comprensibile claustrofobia. Non vanno scolaresche alla Bologna Children’s Book Fair, ma editori, autori, illustratori, stampatori, agenti, bibliotecari per scambiarsi oltre ai diritti le rotte di un fluidissimo mercato.