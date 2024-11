Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia è quinta in staffetta mista Vince la Norvegia

Leggi su Ilfaroonline.it

Kontiolahti, 30 novembre 2024 – Gli Azzurri chiudono la gara inaugurale dideldia Kontiolahti, dedicata alle staffette miste, piazzando il quinto posto in una competizione combattuta.ha rimediato 1 penalità e 8 ricariche e 2’43?4 di svantaggio rispetto ai vincitori della. Seconda è arrivata la Francia.Il racconto della gara – Fonte fisi.orgOttimo il lancio di Dorothea Wierer, che non usa neppure una ricarica e consegna il testimone alle spalle della norvegese Knotten per soli 3?2, ma nettamente davanti a tutte le altre avversarie, incluse la svedese Magnusson e la temibile francese Jeanmonnot. Subito dopo il cambio le carte si rimescolano, e Hannah Auchentaller mantiene laposizione, dopo Svezia,, Francia e Germania, a 1’06?7 pur senza nessun errore al tiro.