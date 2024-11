Anticipazionitv.it - Claudia e Lorenzo sposi: gli invitati di Uomini e Donne

Dionigi eRiccardi, una delle coppie più amate di, hanno coronato il loro sogno d’amore. Sabato 30 novembre, i due si sono sposati con una cerimonia emozionante che si è tenuta a Nola, in provincia di Napoli. La scelta della location non è casuale:, pur non essendo originari della Campania, si sono innamorati del luogo e hanno deciso di celebrare lì il loro grande giorno.MatrimonioRiccardi eDionigi: la cerimonia e i primi scatti rubatiLe nozze si sono svolte nella tarda mattinata, con circa 150tra amici e parenti. Tra gli ospiti d’eccezione, la figlia della coppia, la piccola Maria Vittoria, che ha avuto il dolce compito di fare da damigella alla mamma. Durante la cerimonia, alcunihanno condiviso sui social le prime immagini del matrimonio, regalando ai fan uno sguardo esclusivo sulla giornata.