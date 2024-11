Justcalcio.com - CdS – Napoli, super Olivera con Conte: si lavora al rinnovo

2024-11-30 10:37:44 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:Basta sgranare gli occhi e non notare alcuna differenza. Come fosse unica, sempre la stessa, la maglia che Mathiasindossa da diversi anni: dagli azulones del Getafe all’azzurro del, passando per la Celeste del suo Uruguay. Sfumature di colori per un giocatore che sorprende, che corre da una parte all’altra del mondo e poi va subito in campo senza avvertire l’affanno e il peso di un viaggio infinito. È successo nell’ultimo fine settimana, dopo la sosta per le nazionali.torna giovedì mattina, potrebbe riposare di pomeriggio ma si allena subito e domenica va in campo e domina contro la Roma senza accusare la fatica, il fuso orario, la stanchezza che pure sarebbe stata comprensibile poiché umana., l’impatto diè tra le rivelazioni di questa stagione.