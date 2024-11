Atletica leggera Antonio La Torre confermato direttore tecnico fino al 2028

Leggi su Sportface.it

Il consiglio federale della Fidal haLacomee scientifico della nazionale italiana di. Ad annunciare la notizia è stato il presidente Stefano Mei: “Mi complimento con il dt per quanto fatto e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni. Abbiamo condiviso gli indirizzi tecnici, ci sono i presupposti per consolidare i risultati ottenuti nell’ultimo quadriennio affrontando anche il ricambio generazionale.” Una porta aperta anche per Stefano Baldini sulla maratona: “I suoi molteplici impegni gli impediscono di partecipare a questo nuovo corso – spiega Mei – Ma la porta rimane aperta e spero che ci siano le possibilità per collaborare in futuro.” Lo stesso La, che domani compirà 68 anni, commenta la conferma alla guida tecnica: “Sento un compito importante, tutti insieme faremo una traversata che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles