Lanazione.it - Anticipo Lampo Meridien. Arriva il San Giuliano

Leggi su Lanazione.it

-Sane Lunigiana Pontremolese-Pietrasanta aprono oggi (ore 14.30) il programma della tredicesima giornata nel girone A di Promozione. In casamister Magrini non potrà disporre degli infortunati Dingonzi e Notarelli e dello squalificato Benevenuti. Il San, reduce dalla vittoria contro la Larcianese, è seconda in classifica con ventisei punti. Una partita sulla carta molto difficile per i padroni di casa, che puntano all’impresa per avvicinare la zona playoff. Le altre partite che vedono protagoniste le squadre della provincia di Pistoia si giocheranno domani. La Larcianese ospiterà ill San Marco Avenza. Per questa partita il tecnico Cerasa avrà delle defezioni causa infortuni e residui di squalifiche: capitan Porciani e Marianelli ancora sono squalificati, i centrocampisti Lenzini e Ferraro sono infortunati, così come i due attaccanti Adam e Abdoulaye Ndiaye.