Acerbi ma non solo | altri 2 saltano di sicuro Fiorentina-Inter! – Sky

ma nonanchedue giocatori nerazzurri. Per Simone Inzaghi sicuramente non un’ottima notizia.DUE FUORI – Niente, come già detto, ma anche nienteper Carlos Augusto e Raffaele Di Gennaro. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, i due infatti non hanno preso parte all’allenamento ad Appiano Gentile e quindi non partiranno con la squadra verso Firenze. La partenza è programma nel pomeriggio con l’che andrà a Firenze in treno. Crescono invece le chance per Davide Frattesi, che a meno di sorprese sarà della partita e partirà con il resto della squadra. Si tratta di un’emergenza dunque per Inzaghi, che già in difesa deve fare a meno di Benjamin Pavard, il quale rientrerà solamente a fine dicembre.non ci sarà: Inzaghi perde anchedueOUT – Trasferta ostica per l’, che domani alle 18 sfiderà ladi Raffaele Palladino.