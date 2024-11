Ilrestodelcarlino.it - Una sfida epocale verso la sostenibilità ambientale

La Convention Nazionale di Confabitare sarà un momento di riflessione cruciale per chiunque voglia partecipare al rinnovamento delle nostre città e contribuire a una visione condivisa del futuro urbano, in cui la qualità della vita, l’efficienza energetica e lasiano al centro delle politiche di sviluppo. Come sottolineato da Alberto Zanni, «la normativa europea impone obiettivi ambiziosi, ma la transizione energetica in Italia rappresenta unastorica e complessa, con ostacoli che sono tecnici, economici e sociali, l’adeguamento del nostro patrimonio edilizio richiede investimenti enormi e senza un sostegno fiscale strutturato, molti interventi rischiano di restare inaccessibili alla maggioranza dei cittadini. Confabitare sarà sempre in prima linea perché i proprietari siano informati, per tutelare i loro diritti e perché nessuno resti indietro».