UFFICIALE – Lazio-Napoli: vietata la trasferta ai residenti in Campania

Improta, presidente dell’Osservatorio, annuncia il divieto per icampani. Ok solo ai tifosi azzurri con Fidelity Card di altre regioni. Il CASMS ha preso la sua decisione sudi Coppa Italia. Il presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Maurizio Improta, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha annunciato le disposizioni per la sfida di giovedì sera all’Olimpico.“L’indicazione data al Prefetto di Roma dal CASMS è quella del divieto di vendita dei tagliandi ainella Regione”, ha spiegato Improta. “Viene invece autorizzata la vendita per i tifosi delin altre Regioni, purché titolari della Fidelity Card della SSC”.Il presidente ha poi chiarito il processo decisionale: “L’Osservatorio valuta le segnani delle questure d’Italia sulle competizioni a rischio.