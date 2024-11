Gaeta.it - Terremoto tra Cellara e Mangone: scossa avvertita ma senza danni

Facebook WhatsAppTwitter Unadiha sorpreso i residenti della provincia di Conella notte, con epicentro localizzato tra. Il fenomeno sismico, registrato a una profondità di 19.5 km, ha raggiunto una magnitudo di 4.2 gradi. Nonostante il forte boato avvertito da chi risiedeva nella zona, fortunatamente non si sono registrati né feriti nésignificativi, come confermato anche dal sindaco di.Dettagli sullae reazioni della popolazioneL’evento sismico ha avuto luogo nel cuore della notte, colpendo i cittadini con una violenza tale da risvegliare gran parte della popolazione. Vincenzo Conte, sindaco di, ha descritto lacome particolarmente intensa rispetto ad eventi simili avvenuti in passato. “Il boato ha svegliato tutti e la gente è scesa in strada, ma per fortuna nessun danno, solo tanta paura,” ha affermato Conte, sottolineando l’effetto di allerta generato dalla