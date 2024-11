Anteprima24.it - Stalking e violenza in Valle Caudina: scarcerato 19enne, applicato il braccialetto elettronico

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata la decisione del Tribunale di Avellino che, in composizione collegiale, ha disposto la scarcerazione di A.P.M.,di Rotondi, imputato di due episodi disessuale eai danni della sua ex ragazza, una ventenne di Montesarchio.Il giovane era agli arresti domiciliari, ma il Tribunale, accogliendo le argomentazioni presentate dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, ha deciso di revocare la misura cautelare sostituendola con il divieto di avvicinamento alla vittima tramite l’applicazione dele l’obbligo di dimora a Rotondi.Alla richiesta di scarcerazione si erano opposti con fermezza sia il Pubblico Ministero che l’avvocato Giovanna Coppola, rappresentante della parte civile, la quale aveva addirittura depositato una memoria per ribadire la necessità di mantenere le misure restrittive.