Staff di Helena interviene dopo la sfuriata di Shaila e tira in ballo il bullismo

Ieri sera nella casa del Grande FratelloGatta per più di dieci minuti consecutivi si è lasciata andare ad unacontroPrestes, durante la quale le ha detto di tutto. Sui social è scoppiata una grossa polemica e oggi è intervenuto pure lodi. Il team della modella in una serie di storie hato inaddirittura la xenofobia e ilverbale. Personalmente non scomoderei questi temi così delicati, ma certamenteè stata esagerata ed ha usato ed ha usato frasi volgari. Va anche sottolineato che a parte Luca Calvani, nessuno ha cercato di fermarla nei 10/12 minuti in cui ha continuato ad inveire contro la Prestes.Un’accesa discussione tra: “Sei finta” #GrandeFratello pic.twitter.com/AvZDyWWX9s— Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2024LodiPrestesladiGatta al Grande Fratello.