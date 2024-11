Tvpertutti.it - ‘So che qui ci sono i soldi', ma poi accetta l'offerta: la mossa di Orazio ad Affari tuoi

Leggi su Tvpertutti.it

Bjorn Borg, così è stato soprannominato il concorrente dida Stefano De Martino. Parliamo del calabrese, il cui turno è arrivato nella serata del 29 novembre e si è rivelato parecchio interessante. Dopo una partenza poco promettente, in cui il concorrente sembrava sul punto di volerre la primadel dottor Pasquale,si è visto incoraggiare da De Martino ad andare avanti. La sua storia è piena di sacrifici ma anche di soddisfazioni, che lo hanno portato a fare unaparticolare, destinata ad incidere sul suo percorso nel game show di mamma Rai., la puntata del calabreseè originario di Crotone, nella splendida Calabria. Musicista di mestiere, per l'esattezza è un contrabbassista diplomato al Conservatorio partenopeo. Il suo look non è sfuggito all'attenzione del pubblico e del conduttore di, il quale ha ascoltato con interesse la sua storia.