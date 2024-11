Agi.it - Sette arresti tra i Casamonica dopo la sentenza della Cassazione

AGI -persone appartenenti al clan, 4 uomini e 3 donne, sono state arrestate e trasferite in carcere dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati perché' riconosciute responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. Tra gli arrestati ci sono Rocco, Angelo Spada e Rosa Di Silvio bloccatila, emessa dalla settima sezione diche ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorioDirezione Distrettuale Antimafia, riconoscendo l'articolo 416-bis per il gruppo criminale di stampo mafioso attivo nell'area estCapitale. Alla lucedei supremi giudici, la procura generale presso la Corte d'Appello di Roma ha delegato i carabinieri per l'arresto deicondannati in via definitiva.