Lapresse.it - Sciopero 29 novembre, Schlein a Roma: “Precettazione governo grave attacco ai diritti”

Leggi su Lapresse.it

“Unogenerale che parte dalle difficoltà di lavoratrici e lavoratori che ilcontinua a ignorare, che taglia sanità pubblica e scuola. Ha mancato alle promesse sull’aumento delle pensioni e non fa investimenti sul futuro” così la segretaria del Partito Democratico Ellyalla manifestazione organizzata da CGIL e UIL acontro la manovra di bilancio. Il corteo, che ha sfilato da Piazza Esquilino fino a i Fori Imperiali è stato indetto dalle due sigle sindacali in occasione dellogenerale.“È anche il momento di difendere il diritto diche è garantito dalla Costituzione. Siamo qui anche per chiedere il rispetto del lavoratori e delle lavoratrici che questocontinua a calpestare. Ilda quando si è insediato non ha dato altro che rendere il lavoro più precario.