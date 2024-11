Ilgiorno.it - Salumi e piatti della tradizione: "Da noi trovate trippa e cassoeula"

, aragosta,d’ogni tipo. Dietro il bancone i colori si mescolano e catturano gli sguardi facendo nascere desideri, soprattutto se è vicina l’ora del pranzo ocena. Ma ogni momento è buono, in realtà, per farsi tentare dalla “Gastronomia e salumeria Rita“, tra le attività commerciali del mercato comunale coperto di piazza Wagner nato nel 1929: il più anticocittà. "Il nome – spiega Luigi Folino, il titolare – è quellofondatrice, la mia ex socia, che non c’è più. Questa postazione, qui dal 1980, era la sua creatura. Io sono arrivato 15 anni fa ma con una grande esperienza alle spalle: è da 44 anni che faccio questo lavoro". Afferra con maestria il pancettone dolce, poi la mano si posa sul gigante bianco di Parma stagionato 30 mesi, "tra i favoriti dei clienti insieme al prosciutto di Praga cotto alla brace.