Riforma tributaria lunedì ricorso al Tar contro la discriminazione nell’accesso al ruolo di giudice

Leggi su Ildenaro.it

2 dicembre sarà presentato e depositato unal Tar per porre fine allasulla disparità di trattamento introdotta dalla legge 130/2022 sulla Giustiziatra i giudici di provenienza professionale rispetto a quelli di provenienza magistratuale. Lo annuncia Eduardo Maria Piccirilli, dottore commercialista etributario alla corte di giustiziadi Salerno, a margine della IV Giornata Internazionale di Studi ‘Linguistica ed Economia’ svoltosi a Castel Capuano.Prima della, la giustiziasi basava su commissioni composte da giudici selezionati con un concorso pubblico solo per titoli, sulla base di un principio costituzionale che valorizzava il contributo dei cittadini esperti al sistema giudiziario. Tra i giudici tributari vi erano due gruppi principali: i magistrati togati, provenienti dalle fila della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare, e i giudici di provenienza dal mondo professionale, come avvocati e commercialisti.