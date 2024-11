Ponza, i carabinieri incontrano gli studenti per la diffusione della legalità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 novembre 2024 – Nell’ambito delle attività di prevenzione epredisposte dal Comando Provincialedi Latina, il 27 novembre 2024, presso le scuole primarie “Cavatella” e “S. Maria” dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di(LT), il personalelocale Stazionee del RepartoBiodiversità del Distaccamento di Sabaudia (LT), ha incontrato circa 100accompagnati da una rappresentanza di genitori, gli insegnanti ed i parroci delle parrocchie diPorto e Le Forna.Durante l’evento, in cui sono stati trattati i temi a sostegnocultura per la, è stato piantato e georefenziato una talea dell’ “Albero di Falcone”, in coincidenza con il progetto nazionale “un albero per il futuro”. Nella circostanza, al termine dell’incontro, il personale dell’Arma ha tenuto a ringraziare i presenti consegnando agli insegnati e ai loro alunni materiale didattico/informativo anche sul tema del rispetto dell’ambiente.