Oroscopo di oggi | le previsioni per il segno dell’Acquario | 29 novembre 2024

di(29): leper ilACQUARIO – Siete dele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 29, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:ACQUARIOLa giornata potrebbe portare tensioni emotive o situazioni che richiedono calma. In amore, se sei in coppia, cerca di ascoltare il partner e di non rimandare discussioni importanti. Per i single, ci sono buone probabilità di incontri piacevoli, ma è meglio non forzare le cose?. Mercurio favorevole dal Sagittario ti offre un buon supporto per progetti creativi e comunicativi. Tuttavia, evita di prendere decisioni affrettate o di iniziare nuove iniziative senza una pianificazione accurata.