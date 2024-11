Lapresse.it - Omicidio Serena Mollicone, il dentista Di Mambro smentisce Carmine Belli

“Non ho mai posseduto una Porsche e non ho mai conosciuto. E’ una notizia falsa e completamente inventata. Il bigliettino del nostro appuntamento con” intestato allo studio dentistico dove si sarebbe dovuta recare per una visita “non so come possa essere finito li”. Lo ha spiegato, a LaPresse, il dottor Alessandro Di, ilche aveva in cura, la studentessa di 18 anni uccisa ad Arce nel 2001.Ilil carrozzieresul biglietto da visita con l’appuntamento diSecondo quanto raccontato in tribunale dal carrozziere, durante il primo e il secondo grado di giudizio che vedeva sul tavolo degli imputati la famiglia Mottola poi assolti, il bigliettino intestato allo studio deldi, trovato nella sua officina, e dove sopra c’era segnato l’appuntamento dato aper una visita, venne trovato in suo possesso perché aveva acquistato l’automobile del medico e lo aveva trovato all’interno.