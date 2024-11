Liberoquotidiano.it - "O sei la soluzione o sei parte del problema"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"O sei lao seidel", recita un vecchio slogan che sarebbe utile tirare fuori quando qualcuno o qualcuna affronta con superficialità l'esistenza o meno del patriarcato nel nostro Paese. Bisogna essere chiari. Il patriarcato è una struttura sociale che plasma profondamente le vite delle persone, anche quando non ne siamo consapevoli. Qualcuno sostiene che sia una reliquia del passato, una questione ormai risolta grazie a leggi che sanciscono la parità di genere. Eppure, confondere un principio teorico con la realtà significa negare la complessità del. Non basta una legge per sradicare secoli di cultura patriarcale: le leggi cambiano, ma le mentalità richiedono tempo. E qui la maggiordei lettori maschi chiuderà adirato l'articolo, qualcuno insulterà l'autrice.