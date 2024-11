Thesocialpost.it - Morta a 26 anni durante la luna di miele: il giallo della sposa risolto dopo due anni

Leggi su Thesocialpost.it

Era stata trovata misteriosamente priva di sensi in strada insieme al suo neo sposo, pochi giorniil loro matrimonioladia Miami, e morì pocononostante l’intervento dei soccorritori. Oggi, a distanza di due, il casogiovane polacca Aleksandra Leczycka, 26, ha preso una direzione definitiva con la chiusura delle indagini, sia da parte delle autorità statunitensi che polacche.Leggi anche: Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: freddo, neve e vento forte in arrivoLe indagini hanno rivelato che lei e il marito avevano consumato volontariamente sostanze psicoattive prima di perdere conoscenza in strada. La coppia, che si era recata in Florida per la lorodi, venne trovata inerte a Miami Beach il 29 agosto 2022, solo 23 giorniil matrimonio.