Milan-Empoli Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Alle 14:15 di oggi, venerdì 29 novembre, Pauloparlerà inper presentare la partita, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2024/2025. Dopo la vittoria sullo Slovan Bratislava in Champions League, la squadra rossonera vuole i tre punti anche in campionato, che vede Leao e compagni occupare la settima posizione in classifica. Nella giornata di ieri la squadra ha svolto una prima fase di attivazione, seguita da esercitazioni mirate con la palla e di possesso con l’ausilio di porticine. Il lavoro tattico ha preceduto la consueta partitella finale su campo ridotto. Oggi è in programma la rifinitura che permetterà adi sciogliere alcuni dubbi. In difesa scalpita Vlahovic, ma Gabbia è favorito, mentre Loftus Cheek contende una maglia a Chukwueze.