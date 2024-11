Iltempo.it - Maxi-incidente di lusso tra Ferrari, Bentley e McLaren

Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro bolidi su una strada di montagna. È successo in Austria, nei pressi di Pfunds, mentre un lungo corteo di auto sportive distava scendendo a valle. I danni, come facilmente intuibile, sono ingenti. Si parla di undel valore complessivo di quasi 7,6 milioni di euro. La causa dello scontro non è ancora nota, ma, stando a quanto si apprende, l'asfalto bagnato potrebbe aver reso la strada scivolosa e contribuito, quindi, allo slittamento delle vetture. Secondo le ricostruzioni, infatti, la prima supercar della fila avrebbe frenato bruscamente e scatenato un vero e proprio effetto domino. Nell'sono rimaste coinvolte automobili prestigiosissime. A partire dallaElva, dal valore di circa 1,8 milioni di euro (e solo 399 esemplari prodotti), e dallaLa(5 milioni di euro).