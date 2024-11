Quotidiano.net - Mattarella, va assicurato al lavoro il giusto compenso

"Le sfide che riguardano l'agricoltura sono sfide di tutto il Paese. L'Assemblea di CIA - Agricoltori italiani è occasione propizia di elaborazione e confronto per un'agricoltura che, oltre a essere risorsa essenziale, qualifichi la stessa identità italiana, rappresentando una sfida decisiva per il nostro vivere e per la sostenibilità economica, sociale, ambientale". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergioin un messaggio al presidente della Confederazione Agricoltori Italiani - CIA Cristiano Fini. "La storia delle produzioni agricole, degli allevamenti, delle imprese nate daldella terra ha plasmato la storia e la cultura dell'Italia e dell'Europa - ha aggiunto - la consapevolezza di queste radici deve guidarci oggi nell'affrontare i problemi aperti dalle grandi trasformazioni globali e dai pericolosi mutamenti climatici".