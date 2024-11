Ilrestodelcarlino.it - "Macchine usate senza abilitazione". A processo il maratoneta Vagnoli

Avrebbe usato dei macchinari, pur non avendo la qualifica per farlo, per trattare dei pazienti nel suo studio, tra i quali anche ex calciatori della Civitanovese. Sotto accusa per esercizio abusivo della professione è finito Luigi, 60 anni, atleta della società sportiva Dynamik di Palo del Colle, umbro di nascita e civitanovese d’adozione, massaggiatore e noto runner. Ma lui nega tutto e assicura che dimostrerà di aver agito con correttezza. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale al pm Francesca D’Arienzo, il sessantenne in qualità di titolare dello studio professionale nella zona sud di Civitanova, pur non avendo il titolo e l’iscrizione all’apposito albo dei fisioterapisti, avrebbe esercitato quella professione all’interno della struttura. In particolare avrebbe impiegato dei macchinari, tecar, laser e magnetoterapia, che necessitano di una specificaper essere usati per trattare i pazienti.