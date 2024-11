LIVE – Milan-Empoli Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Alle 14:15 di oggi, venerdì 29 novembre, Pauloparlerà inper presentare la partita, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2024/2025 e in programma alle 18:00 di sabato. Un solo risultato a disposizione per i rossoneri, reduci dalle fatiche europee (vittoria per 3-2 contro lo Slovan in Champions) e a caccia di una vittoria per non perdere troppo terreno dalle prime della classe.continua a credere nello Scudetto, ma ilha bisogno di continuità. Tanti i temi caldi alla vigilia del match. Uno di questi è naturalmente la formazione con almeno tre ballottaggi: Calabria ed Emerson Royal, Chukwueze e Loftus Cheek, Pavlovic e Gabbia. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:15.DOVE SEGUIRLAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F514:25 – “Io ho usato due tattiche con Leao, una non ha portato il risultato, l’altra sì.