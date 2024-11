Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: subito elogio della follia alla scacchiera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:26rimette il Cavallo in gioco: 8.. C8d7.10:25sceglie 8. c4. Si torna a seguire (anche) la So-Giri, anche se non solo quella.10:22 6. e6 7. Axf8 Cxf8. Arrivail cambio degli Alfieri in f8, è la continuazione ancheFries Nielsen-Seirawan del 1978.10:21 La continuazione in essere, per quanto naturale, è stata giocata pochissime volte. E la prima è proprio quella citata del 1978.10:19 E difattiarrocca: 6. O-O.10:18 Adesso le più naturali sono d4 per controllare il centro, c4 per aumentare la tensione su d5 (ma nelle poche continuazioni note è il Nero che ha avuto la meglio sul lungo termine), l’arrocco corto come pura e semplice mossa naturale che non ha nessuna controindicazione.